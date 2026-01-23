InterGlobe Aviation gewährte Anlegern Blick in die Bücher

InterGlobe Aviation stellte am 22.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 14,22 INR, nach 63,38 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 234,72 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 221,11 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at