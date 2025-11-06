InterGlobe Aviation hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

InterGlobe Aviation hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 66,79 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -25,550 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 185,55 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 9,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 169,70 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at