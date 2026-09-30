Intergroup hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Intergroup ließ sich am 28.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Intergroup die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,10 USD gegenüber -0,760 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Intergroup einen Umsatz von 16,2 Millionen USD eingefahren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,770 USD beziffert. Im Vorjahr waren -2,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 73,95 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,86 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 64,38 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at