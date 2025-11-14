Intergroup hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Intergroup hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,25 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,390 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 16,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at