Intergroup hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,75 USD gegenüber -0,250 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Intergroup mit einem Umsatz von insgesamt 16,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,92 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at