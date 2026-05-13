Intergroup stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Intergroup hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,21 USD, nach -0,270 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 16,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at