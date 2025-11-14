Interlink Electronics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Interlink Electronics lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Interlink Electronics im vergangenen Quartal 3,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Interlink Electronics 2,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at