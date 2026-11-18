Intermap Technologies A hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Intermap Technologies A ein Ergebnis je Aktie von -0,030 CAD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 2,5 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 6,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at