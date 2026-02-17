Intermediate Petro-Chemical Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Intermediate Petro-Chemical Industries veröffentlichte am 15.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,63 JOD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Intermediate Petro-Chemical Industries -0,080 JOD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 0,1 Millionen JOD gegenüber 0,1 Millionen JOD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Intermediate Petro-Chemical Industries hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,380 JOD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,280 JOD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 0,37 Millionen JOD – das entspricht einem Minus von 55,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,83 Millionen JOD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at