INTERMESTIC: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

INTERMESTIC gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 56,21 JPY. Im letzten Jahr hatte INTERMESTIC einen Gewinn von 56,05 JPY je Aktie eingefahren.

INTERMESTIC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,36 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at