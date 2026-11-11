INTERMESTIC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

INTERMESTIC hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 41,88 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 56,21 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 22,04 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,36 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at