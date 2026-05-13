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13.05.2026 06:31:29
INTERMESTIC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
INTERMESTIC äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 45,75 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei INTERMESTIC noch ein Gewinn pro Aktie von 42,76 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21,10 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 80,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,68 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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