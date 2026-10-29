Intern Ind stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Intern Ind hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 12,59 PKR gegenüber 2,56 PKR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29,70 Milliarden PKR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27,88 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at