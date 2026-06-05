International Aktie

International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50

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05.06.2026 09:30:09

International abgehängt: EY-Studie zeigt trübe Lage deutscher Autobauer

Kriege, Zölle, schlechte Stimmung: Die Autobauer haben mit vielen Problemen zu kämpfen, wobei es die Deutschen besonders trifft. "Die Krise ist gerade für die deutschen Autokonzerne längst noch nicht überwunden", sagt ein Branchenexperte.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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