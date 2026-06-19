International Battery Metals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

International Battery Metals veröffentlichte am 17.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Mit einem Umsatz von 0,23 Millionen CAD, gegenüber 1,21 Millionen CAD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 80,99 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at