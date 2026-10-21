IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
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21.10.2026 22:44:54
International Business Machines Corp. Announces Rise In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - International Business Machines Corp. (IBM) reported a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $2.190 billion, or $2.30 per share. This compares with $1.744 billion, or $1.84 per share, last year.
Excluding items, International Business Machines Corp. reported adjusted earnings of $2.812 billion or $2.95 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.7% to $17.103 billion from $16.331 billion last year.
International Business Machines Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.190 Bln. vs. $1.744 Bln. last year. -EPS: $2.30 vs. $1.84 last year. -Revenue: $17.103 Bln vs. $16.331 Bln last year.
NON-GAAP values are continuing operations
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16:02
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Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)
|21.07.26
|IBM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|IBM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.24
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|IBM Corp. (International Business Machines)
|206,85
|-7,10%
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