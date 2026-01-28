IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|
28.01.2026 22:26:38
International Business Machines Corp. Profit Advances In Q4
(RTTNews) - International Business Machines Corp. (IBM) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $5,600 billion, or $5.98 per share. This compares with $2,915 billion, or $3.15 per share, last year.
Excluding items, International Business Machines Corp. reported adjusted earnings of $4,307 billion or $4.52 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 12.2% to $19.686 billion from $17.553 billion last year.
International Business Machines Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5,600 Bln. vs. $2,915 Bln. last year. -EPS: $5.98 vs. $3.15 last year. -Revenue: $19.686 Bln vs. $17.553 Bln last year.
|
29.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse New York: Dow Jones liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verliert am Mittag (finanzen.at)
|
29.01.26
|ROUNDUP 2: Starkes Software und Server-Geschäft: IBM legt kräftig zu (dpa-AFX)
|
29.01.26
|Börse New York: Dow Jones beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.01.26
|Verluste in New York: S&P 500 zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
29.01.26
|ROUNDUP/Starkes Software und Server-Geschäft: IBM legt kräftig zu (dpa-AFX)
|
27.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.25
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.25
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.25
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.24
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
