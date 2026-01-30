International Business Machines: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

International Business Machines hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 563,36 ARS. Im letzten Jahr hatte International Business Machines einen Gewinn von 205,88 ARS je Aktie eingefahren.

International Business Machines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28 290,27 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 61,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17 542,80 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 927,48 ARS eingefahren. Im Vorjahr waren 392,54 ARS je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 46,38 Prozent auf 84 110,62 Milliarden ARS aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 57 461,33 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at