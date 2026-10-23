23.10.2026 06:31:29

International Business Machines gewährte Anlegern Blick in die Bücher

International Business Machines hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 229,99 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 162,97 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 25 651,60 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21 696,09 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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