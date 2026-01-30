30.01.2026 06:31:29

International Business Machines öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

International Business Machines gab am 28.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 8,20 CAD. Im letzten Jahr hatte International Business Machines einen Gewinn von 4,32 CAD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat International Business Machines in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 27,45 Milliarden CAD im Vergleich zu 24,55 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 15,61 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,81 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat International Business Machines im vergangenen Geschäftsjahr 94,37 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte International Business Machines 85,97 Milliarden CAD umsetzen können.

