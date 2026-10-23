International Business Machines stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

International Business Machines hat am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

International Business Machines hat ein EPS von 0,01 BRL vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 BRL auf dem gleichen Niveau gelegen.

International Business Machines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 87,86 Milliarden BRL abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,98 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at