International Business Machines vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

International Business Machines hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 3,22 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte International Business Machines 2,53 CAD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 23,94 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 6,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,49 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at