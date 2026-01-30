International Business Machines: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

International Business Machines äußerte sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte International Business Machines ein EPS von 0,020 BRL je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 106,21 Milliarden BRL umgesetzt, gegenüber 102,48 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,060 BRL je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei International Business Machines ein Gewinn pro Aktie von 0,030 BRL in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 377,30 Milliarden BRL gegenüber 338,30 Milliarden BRL im Vorjahr ausgewiesen.

