09.02.2026 06:31:29
International Combustion (India) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
International Combustion (India) veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 11,11 INR gegenüber 25,82 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,81 Prozent auf 721,9 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 827,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.
