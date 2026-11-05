International Combustion (India): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

International Combustion (India) ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat International Combustion (India) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -18,96 INR. Ein Jahr zuvor waren 0,500 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat International Combustion (India) 784,7 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 753,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at