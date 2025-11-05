International Company for Water and Power Projects Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

International Company for Water and Power Projects Registered lud am 03.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,50 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,450 SAR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat International Company for Water and Power Projects Registered 1,68 Milliarden SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,92 Milliarden SAR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at