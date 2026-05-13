International Company for Water and Power Projects Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

International Company for Water and Power Projects Registered stellte am 10.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,45 SAR gegenüber 0,580 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat International Company for Water and Power Projects Registered mit einem Umsatz von insgesamt 2,10 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,05 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren, um 2,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at