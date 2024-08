International Company for Water and Power Projects Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

International Company for Water and Power Projects Registered hat am 04.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,86 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte International Company for Water and Power Projects Registered 0,560 SAR je Aktie verdient.

International Company for Water and Power Projects Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,67 Milliarden SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,54 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,600 SAR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 1,70 Milliarden SAR gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at