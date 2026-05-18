18.05.2026 06:31:29

International Conglomerate of Distribution for Automobile: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

International Conglomerate of Distribution for Automobile hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 129,20 JPY gegenüber 156,80 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,12 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 10,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 603,85 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 606,95 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 38,94 Milliarden JPY – ein Plus von 1,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem International Conglomerate of Distribution for Automobile 38,18 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX legt zu -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt pendelt um die Nulllinie. Der deutsche Leitindex bewegt sich aufwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen