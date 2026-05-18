International Conglomerate of Distribution for Automobile: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

International Conglomerate of Distribution for Automobile hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 129,20 JPY gegenüber 156,80 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,12 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 10,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 603,85 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 606,95 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 38,94 Milliarden JPY – ein Plus von 1,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem International Conglomerate of Distribution for Automobile 38,18 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at