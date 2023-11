International Conglomerate of Distribution for Automobile legte Quartalsergebnis vor

International Conglomerate of Distribution for Automobile hat am 14.11.2023 die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 146,07 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte International Conglomerate of Distribution for Automobile 145,66 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat International Conglomerate of Distribution for Automobile im vergangenen Quartal 8,18 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte International Conglomerate of Distribution for Automobile 7,80 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at