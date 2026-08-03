International Conglomerate of Distribution for Automobile mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

International Conglomerate of Distribution for Automobile hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 158,00 JPY, nach 147,20 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat International Conglomerate of Distribution for Automobile im vergangenen Quartal 9,91 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte International Conglomerate of Distribution for Automobile 9,31 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at