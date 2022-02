International Conglomerate of Distribution for Automobile zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

International Conglomerate of Distribution for Automobile hat am 15.02.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 105,93 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 118,24 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,99 Prozent auf 6,98 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at