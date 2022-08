International Conglomerate of Distribution for Automobile zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

International Conglomerate of Distribution for Automobile veröffentlichte am 15.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 123,44 JPY gegenüber 125,77 JPY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,29 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 6,75 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at