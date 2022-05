International Consolidated Airlines Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

International Consolidated Airlines Group präsentierte in der am 06.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

International Consolidated Airlines Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,345 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,549 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 3,64 Milliarden USD gegenüber 1,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Verlust von 0,350 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 3,60 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at