International Consolidated Airlines Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

International Consolidated Airlines Group präsentierte in der am 25.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat International Consolidated Airlines Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 151,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,97 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,260 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 3,83 Milliarden USD geschätzt worden war.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,376 USD beziffert. Im Vorjahr hatte International Consolidated Airlines Group ein Ergebnis je Aktie von -2,976 USD vermeldet.

Umsatzseitig standen 9,50 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem International Consolidated Airlines Group 9,55 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust von 1,457 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 9,41 Milliarden USD gelegen.

