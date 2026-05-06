International Container Terminal Services: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

International Container Terminal Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 USD. Im Vorjahresviertel hatte International Container Terminal Services 0,580 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat International Container Terminal Services in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 984,7 Millionen USD im Vergleich zu 789,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at