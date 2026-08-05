|
05.08.2026 06:31:29
International Container Terminal Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
International Container Terminal Services hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
International Container Terminal Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,600 USD je Aktie gewesen.
International Container Terminal Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 990,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 821,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!