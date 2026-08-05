International Container Terminal Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

International Container Terminal Services hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

International Container Terminal Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,600 USD je Aktie gewesen.

International Container Terminal Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 990,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 821,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at