International Container Terminal Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

International Container Terminal Services hat am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,51 PHP gegenüber 6,10 PHP im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 44,62 Milliarden PHP vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,37 Milliarden PHP in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 29,39 PHP, nach 23,37 PHP im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 166,49 Milliarden PHP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 186,02 Milliarden PHP ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,504 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 3,20 Milliarden USD erwartet.

