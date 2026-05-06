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06.05.2026 06:31:29
International Container Terminal Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
International Container Terminal Services veröffentlichte am 04.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8,44 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,72 PHP je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 58,17 Milliarden PHP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45,71 Milliarden PHP umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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