International Container Terminal Services: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
International Container Terminal Services hat am 04.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 0,72 USD gegenüber 0,520 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,44 Prozent auf 758,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 762,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
International Container Terminal Services hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,04 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,23 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,90 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
