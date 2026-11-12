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12.11.2026 06:31:28
International Container Terminal Services stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
International Container Terminal Services hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 9,47 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,48 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 66,16 Milliarden PHP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 49,61 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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