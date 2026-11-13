International Container Terminal Services verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

International Container Terminal Services hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

International Container Terminal Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,650 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,07 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 856,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at