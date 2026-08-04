International Container Terminal Services zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

International Container Terminal Services präsentierte in der am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,90 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,70 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

International Container Terminal Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 60,89 Milliarden PHP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45,98 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at