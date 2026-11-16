International Conveyors legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

International Conveyors hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 INR. Im Vorjahresquartal waren -2,740 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 824,2 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 81,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte International Conveyors einen Umsatz von 453,0 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at