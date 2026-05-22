International Conveyors stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

International Conveyors hat sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,06 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 77,71 Prozent auf 970,3 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 546,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 10,77 INR. Im letzten Jahr hatte International Conveyors einen Gewinn von 14,47 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 40,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,13 Milliarden INR, während im Vorjahr 1,52 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at