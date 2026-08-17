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17.08.2026 06:31:29
International Conveyors: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
International Conveyors hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 18,79 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,22 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,39 Prozent auf 353,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte International Conveyors 354,6 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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