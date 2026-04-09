International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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09.04.2026 20:03:20
International development aid suffers unprecedented 2025 dip, led by Trump gutting USAID
International development aid spending fell by more than one-fifth in real terms last year, the biggest dip on record. The US slashing its outlay by more than half set the tone, making Germany the largest overall donor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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