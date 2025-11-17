International Endeavors legte Quartalsergebnis vor

International Endeavors hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1200 Prozent auf 0,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at