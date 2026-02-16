International Aktie
International ETFs Have Outperformed U.S. Stocks -- but Is There More Upside Left?
International stocks finally had a moment of outperformance relative to the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) in 2025. But those moments have been rare over the past several years. With few exceptions, U.S. stocks have steadily and consistently outperformed international stocks since the financial crisis.Fundamental Chart data by YChartsContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
