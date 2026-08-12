International Financial Advisers: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

International Financial Advisers stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,5 Millionen KWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 390,0 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte International Financial Advisers einen Umsatz von 0,1 Millionen KWD eingefahren.

Redaktion finanzen.at